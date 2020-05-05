Vajinismus neden olur gebeliğe engel midir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, bir çok kadın ve çiftin kabusu olabilen vajinismus ve gebelik ilişkisine dair merak edilenleri anlattı.

VAJİNİSMUS NEDEN GELİŞİR VE GEBELİĞE ENGEL MİDİR?

Cinsel bilgilendirmedeki yetersizlik, tecrübesizlik, Toplumda cinsellik ve bekaretin algılanışı, tabu ve yanlış inançlar psikolojik nedenlere dayalı vajinismusun temelinde yatan sebeplerdendir. Ayrıca cinselliğin kötülenmesi, kızlık zarına yüklenen aşırı anlam, ilk denemelerde acı duyma veya bunun böyle duyulması, cinselliği ayıplayan bir aile, eşini sevmeme, yanlış iletişim, dinsel ve ahlaki dogmalar da problemin ortaya çıkmasında önemli yer tutar.

Peki, vajinismus sahibi olan kadınlar gebe kalabilme şanslar var mıdır? Öncelikle gebe kalınabilmesi için tam bir cinsel birleşme gerekeceği için çok istisnai haller dışında doğal yolla gebelik mümkün değildir. Nedir bu istisnai durumlar? Dışa boşalma ile dökülen menideki spermlerin yüzme kabiliyeti ile vajinaya, vajina içinden de rahim ve sonrasında tüplere ulaşmasıyla yumurtayı döllemesi oluşabilecek ilk ihtimaldir. Penisin yalnızca bir kısmının vajina içine girmesi ile gerçekleşen cinsel ilişki de bir diğer ihtimaldir. Yani teoride kızlık zarı bozulmadan hamile kalabilme ihtimali olsa da bu yüzde mucize denebilecek kadar düşüktür. Bundan dolayı alternatif çocuk sahibi olma yöntemleri de dahil olmak üzere hiçbir gerekçe ile vajinismus tedavisi ilk 1 ayda çözülemediyse ertelenmemeli, mutlaka tedavi edilmelidir.