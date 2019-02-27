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Vajinit sadece bir tanesi! İşte göz ardı edilmemesi gereken en sık görülen kadın hastalıkları

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 26.02.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, 5 adımda en sık görülen kadın hastalıklarını madde madde bizler için açıkladı.

Vajinit sadece bir tanesi! İşte göz ardı edilmemesi gereken en sık görülen kadın hastalıkları

VAJİNİT

Basitçe patolojik akıntının artması olarak tarif edebileceğimiz vajinit, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hijyen bozukluğuna, yoğun antibiyotik kullanımından günlük pet kullanımına kadar pek çok sebepten kaynaklanabilir.

Kolay tedavi edilebilir olmakla birlikte yanlış alışkanlıklar nedeniyle sık tekrarlayabilir. Özellikle cinsel yolla bulaşan bir hastalık söz konusu ise eşlerin de tedavi edilmesi tekrarlayan enfeksiyonların olmaması için şarttır.

ADET DÜZENSİZLİKLERİ

Bu grup hastalar polikliniğe; sık ya da seyrek adet olma şikayeti ile başvurabileceği gibi tekrarlayan ara kanamalar, adetlerin miktar olarak az ya da çok olması, adet öncesi ya da sonrası lekelenme dönemleri ya da ilişki sonrası kanama gibi çok farklı kanama şikayetleri ile başvurabilir.

Organik ya da hormonal sebeplerle adet düzensizlikleri yaşanabilir. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde her hastanın durumuna özgü tedavi seçenekleri sunulur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Adetlerin sıklıkla 35-40 günden daha fazla gecikmesi, erkek tipi tüylenmede artış ya da sivilcelenme, çocuk sahibi olmada sorun yaşama hızlı kilo alımı ve daha ileri vakalarda seste kalınlaşma, erkek tipi saç dökülmesi gibi belirtilere yol açan bu hastalık beslenme ve egzersizle her 2 hastadan birinin tamamen kurtulabildiği bir durumdur.

Diyetin özünü şekerli ve unlu yiyeceklerden uzak durmak ve bol su içmek teşkil eder. Hızlı adımlarla/koşardım günlük yarım saat yürüyüş te bu hastalığın gerilemesinde son derece etkilidir. Gerekli hormon tahlilleri sonrası gerekli vakalara ilaç tedavisi uygulanır.

ADET SANCISI

Özellikle genç kadın popülasyonunda sık görülen bu nahoş durum organik, hormonal, psikolojik ya da fiziksel çok farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Her durumun kendine özgü takip ve tedavisi vardır. Genel olarak stresten uzak durmak, adete yakın günlerde çay, kahve, kola, aşırı şekerli ve aşırı tuzlu yiyecekleri kesmek tüm hastalara önerilebilecek tavsiyelerdir.

YUMURTALIK KİSTLERİ

Biz kadın doğum hekimlerinin çok sık karşılaştığı bu durum, adet düzensizliği, kasık ağrısı, adet gecikmesi, lekelenme şeklinde belirtiler verebileceği gibi başka şikayetler nedeniyle yapılan görüntüleme yöntemlerinde tesadüfen de saptanabilir.

Sıklıkla iyi huylu basit kist dediğimiz kistler olmakla birlikte bazen cerrahi müdahale gerektirebilecek dermoid kist, müsinöz kist, seröz kistadenom ya da büyük çikolata kistleri olabilir. Ender de olsa yumurtalık kistlerinin altından bazı kötü huylu hastalıklar çıkabilir. O nedenle kistler gecikilmeden takip edilip gerekli tedavileri yapılmalıdır.

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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