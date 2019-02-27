Vajinit sadece bir tanesi! İşte göz ardı edilmemesi gereken en sık görülen kadın hastalıkları

VAJİNİT

Basitçe patolojik akıntının artması olarak tarif edebileceğimiz vajinit, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hijyen bozukluğuna, yoğun antibiyotik kullanımından günlük pet kullanımına kadar pek çok sebepten kaynaklanabilir.

Kolay tedavi edilebilir olmakla birlikte yanlış alışkanlıklar nedeniyle sık tekrarlayabilir. Özellikle cinsel yolla bulaşan bir hastalık söz konusu ise eşlerin de tedavi edilmesi tekrarlayan enfeksiyonların olmaması için şarttır.

ADET DÜZENSİZLİKLERİ

Bu grup hastalar polikliniğe; sık ya da seyrek adet olma şikayeti ile başvurabileceği gibi tekrarlayan ara kanamalar, adetlerin miktar olarak az ya da çok olması, adet öncesi ya da sonrası lekelenme dönemleri ya da ilişki sonrası kanama gibi çok farklı kanama şikayetleri ile başvurabilir.

Organik ya da hormonal sebeplerle adet düzensizlikleri yaşanabilir. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde her hastanın durumuna özgü tedavi seçenekleri sunulur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Adetlerin sıklıkla 35-40 günden daha fazla gecikmesi, erkek tipi tüylenmede artış ya da sivilcelenme, çocuk sahibi olmada sorun yaşama hızlı kilo alımı ve daha ileri vakalarda seste kalınlaşma, erkek tipi saç dökülmesi gibi belirtilere yol açan bu hastalık beslenme ve egzersizle her 2 hastadan birinin tamamen kurtulabildiği bir durumdur.