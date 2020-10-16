Vaka sayısı artan İzmir'de vatandaşın rahatlığı şaşırttı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok önlem alınsa da İzmir'de vaka sayıları son üç günde yüzde 5 oranında arttı. Cadde ve sokaklarda tedbiri elden bırakarak, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan pek çok kişi olduğu görülürken, uzmanlar kuralların yeniden altını çizerek vatandaşı uyardı. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, "Mart ayından başlamak üzere vaka sayılarında zaman zaman gerileme olmakla beraber, Covid-19 Türkiye'nin ve dünyanın bir numaralı sağlık sorunu olmaya devam ediyor. İzmir'de de son verilere baktığımızda bir önceki haftaya oranla artış var. Aslında insan yaradılış olarak olumsuzluğa odaklanamıyor. Depremle yaşamak istemiyor, kazaları düşünerek yaşamak istemiyor. Dolayısıyla olumsuzluğu görmezden gelip halının altına itmek istiyor. Bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu unutuyoruz" diye konuştu.

'HASTA OLDUKLARI HALDE HER YERDELER'

Zaman zaman azalmayla seyretmesine rağmen, ekim ayının yumuşak ve güneşli geçmesiyle birlikte insanların yeniden sosyalleştiğini ifade eden Uzm. Dr. Rodoplu, "Bu virüs insandan insana geçiyor ve başka bir kaynak yok. 1,5 metrelik mesafeye artık adapte olmak zorundayız. Yapılan çalışmalara göre bunun 2021'de de devam edeceği öngörülüyor. Sosyal mesafe konusuna alışmamız lazım. Maske olmazsa olmazımız ama 4 saat sonra etkisiz hale geldiğini unutmayalım. Rahat nefes alamıyorlar, engel gibi geliyor ve maske takmıyorlar. İnsanların şunu bilmesi gerekiyor ki Covid-19 ciddi bir hastalık. İçimize girdiğinde ne yapacağını kestiremiyoruz. Bu hastalığı geçiren kişilerin yüzde 50'si hastalığı geçirdiğinin farkında değil. Hasta olduğu halde her yerdeler. Sıraya giriyorlar, toplu taşıma araçlarına biniyorlar. Buna tedbir almanın tek yolu da maske, sosyal mesafe, sık el yıkama ve testtir" ifadelerini kullandı.