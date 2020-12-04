Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Antalya'da harita tamamen kırmızıya döndü

Merkez ilçelerden Muratpaşa ve Kepez'in ağırlıklı olarak kırmızıya boyandığı haritanın gösterildiği vatandaş ise korku ve endişe duyduğunu dile getirdi.

İnsanların mesafeye dikkat etmediğinden yakınan Kürşat Çevik, “İnsanlar toplu şekilde dolaşıyorlar. Bence bu yüzden arttı. Haritanın kırmızıya dönmesi beni korkuttu, inşallah azalır" dedi.

Abdulkadir Polatoğlu da kırmızı haritadan dolayı endişelendiğini belirterek, “Bu harita bizi üzdü. Günler, alışverişler devam ederse vaka sayısı düşmez. Vaka sayısı düşmezse insanlar normal hayata biraz geç döner. Maske mesafe ve hijyene uyulması lazım. Laf olsun diye değil içtenlikle yapmalıyız. İhtiyaç dışında evden çıkmıyorum. Harita beni korkuttu" diye konuştu.

Haritanın kırmızılığından dolayı endişelendiğini anlatan Nesrin Rezayi ise insanların bir süre uzaktan uzağa iletişim kurması gerektiğini söyledi.

(DHA)

