Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi olan Hamza Yerlikaya kimdir? Hamza Yerlikaya’nın biyografisi

17 yaşında büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak dönemin Dünya Güreş Federasyonu (FILA) tarafından ‘Asrın Güreşçisi’ unvanına layık görülen Hamza Yerlikaya, sporculuk kariyerinde büyükler kategorisinde 2 Olimpiyat, 3 Dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Vakıfbank, Yerlikaya'nın Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirdiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.Aslen Sivaslı olan Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun olan Yerlikaya, Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2007 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti 23. Dönem Sivas Milletvekili seçilen Hamza Yerlikaya, bu süre zarfı boyunca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği, TBMM Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Komisyon üyeliği görevlerini de ifa etti. Milletvekilliği görevinin ardından 2012 yılında Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Yerlikaya, 3 yıllık başkanlık süresinin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görevine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

