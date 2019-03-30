Vakıflar Genel Müdürlüğünden, mülkiyeti Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfına ait olan kışla arazisinin Medipol Üniversitesi Hastanesine devredildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, arazinin Milli Savunma Bakanlığı adına Kuzey Deniz Saha Komutanlığına tahsis edildiği bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, basında "Medipol'e devir iddiası" başlığıyla yer alan habere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birgün gazetesinin 3'üncü sayfasında yer alan, Zeynep Kuray imzalı 'Medipol'e devir iddiası' başlıklı haberde söz edilen ve mülkiyeti Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfına ait olan kışla arazisi, Genel Müdürlüğümüzce, Milli Savunma Bakanlığı adına Kuzey Deniz Saha Komutanlığına tahsis edilmiştir. Haberde arazinin Medipol Üniversitesi Hastanesine devredildiği iddia edilmekte olup, iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu kurumun Genel Müdürlüğümüzden böyle bir talebi olmamıştır."

