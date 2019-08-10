Vali Bilmez, İran sınırındaki asker ve polislerin bayramını kutladı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kurban Bayramı dolayısıyla İran sınırında bulunan Başkale ilçesinde askeri birlikler ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, asker ve polislerin bayramlarını kutladı.

Beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte İran sınırında bulunan Başkame ilçesine giden Vali Bilmez, ilk olarak 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul tarafından karşılanan Vali Bilmez, karşılama mangasını selamladıktan sonra askerlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Hudut Tugayının şeref defterini imzalayan Vali Bilmez, ardından Başkale Jandarma Komando Taburuna geçti. Vali Bilmez, ziyaret defterini imzaladıktan sonra bölgenin genel durumu ile ilgili bilgi aldı. Vali Bilmez, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polislerle bayramlaştı.

Bilmez’in sonraki durağı ise İran’a sıfır noktada bulunan Alev Hudut Karakolu oldu. Karakolda incelemelerde bulunan Vali Bilmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul’dan bölgenin genel yapısı, asayiş durumu ve olaylarla ilgili bilgi aldıktan sonra burada görev yapan hudut kartallarının bayramını kutladı. Askerlerle aynı karavanada yemek yiyen Bilmez, hudutta askerliğin kutsal olduğunu belirterek, askerlere huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerken, ailelerine selamlarını iletip bayramlarını kutlamalarını istedi.

Vali Bilmez, sınırdaki askerlerle toplu fotoğraf çekiminin ardından bölgeden ayrıldı.