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  4. Vali Gürel, Azerbaycan için şiir okudu

Vali Gürel, Azerbaycan için şiir okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanat, akademi ve siyaset dünyasından yaklaşık 20 kişi ’Azerbaycan İçin Oku’ projesi kapsamında tanınmış Azerbaycanlı şairlerinden birer kıta okudu.Şiirlerin gelecek nesillere aktarılmak üzere araştırmacı yazar Tuğşad Ata Türkmen tarafından “Azerbaycan için oku” projesi yapıldı.

Vali Gürel, Azerbaycan için şiir okudu

Karabük Valisi Fuat Gürel ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanat, akademi ve siyaset dünyasından yaklaşık 20 kişi ’Azerbaycan İçin Oku’ projesi kapsamında tanınmış Azerbaycanlı şairlerinden birer kıta okudu.
Şiirlerin gelecek nesillere aktarılmak üzere araştırmacı yazar Tuğşad Ata Türkmen tarafından “Azerbaycan için oku” projesi yapıldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sanat, akademi ve siyaset dünyasından Prof.Dr. İlber Ortaylı, yazar Nihat Genç’in yer aldığı şiir okumada Karabük Valisi Fuat Gürel de yer aldı. Vali Gürel, Azerbaycanlı şairlerden Ahmet Cevad’dan bir kıta okudu.

Vali Gürel, Azerbaycan için şiir okudu

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