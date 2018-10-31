Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dernek açılışını gerçekleştirdikten sonra makam aracına bineceği esnada Fatsalı bir vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, fırıncı ustalığı yaptığı öğrenilen İsmet Yarız'ı makamında ağırladı.

ELİNİ ÖPMEYE ÇALIŞTI

Fatsa’da fırıncı ustalığı yaptığı öğrenilen İsmet Yarız, "Hayatımda ilk defa vali gördüm, verin elinizi öpeyim" diyerek Vali Seddar Yavuz’un elini öpmek istedi.

Hayatında ilk defa vali gördüğünü belirten Yarız, Vali Yavuz’a sarıldı. Vali’nin sıcak ve samimi davranışından memnun kalan Yarız, "Sizleri televizyonda görüyorduk, şimdi ise canlı gördüm çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. Vali Seddar Yavuz da sık sık ilçe ziyaretleri yaptığını, İsmet Yarız’a denk gelmediğini ifade etti.

'HEP TELEVİZYONLARDA GÖRÜYORDUM'

Vali ile yaşadığı diyalog sonrası açıklama yapan Yarız, “Ordu Valimizi görünce çok heyecanlandım, sanki askerde iken tabur komutanımızı görmüş gibi sevindim. O anki duygumu anlatamam. Vali’de bizim gibi canlı kanlı insanmış. Hep televizyonlarda görüyordum. Elini öpmek istedim, sağ olsun oda verdi çok mutlu oldum.