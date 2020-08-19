Vali ile yaşlı kadının maske pazarlığı! 'Cumhurbaşkanı gönderdi'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Esentepe Mahallesi’nde denetimlere katılan Vali Gürel, esnafları gezerek alınan tedbirleri denetledi. Vali Gürel, esnaf ve vatandaşlardan alınan tedbirlere uyulması konusunda hassas davranmalarını istedi. Maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan Vali Gürel, maske takmayan yaşlı bir kadınla sohbet etti. Yanındakilerden maske getirmesini isteyen Vali Gürel, maskeyi yaşlı kadına vermek istedi ancak yaşlı kadın maskeyi almak istemedi. Vali Gürel, yumuşak bezli bir maske isteyerek, "Bu daha yumuşak, bunu Cumhurbaşkanımız gönderdi. Sen birazdan bunu tak olur mu?" diyerek maskeyi yaşlı kadına verdi.

"KARANTİNADA OLMALARI GEREKİRKEN DIŞARI ÇIKIYORLAR"

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada kontrollü sosyal hayatın başlamasının ardından denetim ekiplerinin sahada her gün denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Denetimlerin amacının vatandaşı bilinçlendirmek, duyarlılıklarını arttırmak, kurallara uyulmasını sağlamak olduğunu ifade eden Gürel, "Şu ana kadar 25 binin üzerinde denetim yaptık ve bundan sonra da devam edeceğiz. Kontrollü sosyal hayatın asıl önemi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara vatandaşlarımızın uyması. Kurallara uyduğumuz müddetçe bu mücadelede başarılı olacağız. İlimizde de çok iyi bir denetim mekanizmamız var. Hastanede tedavi olan hastalarımızla sağlık personelimiz ilgilenmekte ama durumu iyi olan veya temasta olan hastalarımızı da evlerinde takip ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız ev karantinasında olması gerekirken dışarı çıkıyorlar. Onun önüne geçmek için ekiplerimiz sürekli kontrol halinde. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağız" dedi.