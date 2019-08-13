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Vali Kaymak: "Şehitlerimize minnet borçluyuz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un babası Rüştü Akkuş’u ziyaret ederek, bayramını kutladı.Bitlis’in merkeze bağlı Bölükyazı mevkisinde 19 Temmuz’da Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda Binbaşı Zafer Akkuş şehit düşmüştü.

Vali Kaymak: "Şehitlerimize minnet borçluyuz”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un babası Rüştü Akkuş’u ziyaret ederek, bayramını kutladı.
Bitlis’in merkeze bağlı Bölükyazı mevkisinde 19 Temmuz’da Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda Binbaşı Zafer Akkuş şehit düşmüştü. Şehidin memleketi olan Samsun’un Asarcık ilçesindeki cenazeye şehidin babası emekli Astsubay Rüştü Akkuş, kendi üniformasıyla katılmış ve dik bir duruş sergilemişti.
Vali Osman Kaymak, şehit babası Rüştü Akkuş’u Asarcık ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Kaymak, “Millet olarak tüm şehitlerimize minnet borçluyuz” dedi.

Vali Kaymak:

Vali Kaymak:

Vali Kaymak:

Vali Kaymak:

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