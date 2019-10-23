Vali koltuğunu lise öğrencisine bıraktı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Valiliği'nce meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında 30 öğrenci, İl Valiliği de dahil olmak üzere kaymakamlıklar ile kamu kurumlarında bir günlüğüne idarecilik yaptı. Vali Bilal Şentürk'ün koltuğuna oturarak rutin programlara katılan lise öğrencisi Pelin Ebe, "Valilik makamıyla ilgili görüşlerim değişti, güzel ama sorumluluğu ağır bir meslekmiş" dedi.

Kentte Valilik dahil kaymakamlıklar ile kamu kurumlarında bir günlüğüne idarecilik yapan 30 öğrenci, idarecilerin rutin programlarına dahil oldu. Proje kapsamda Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Pelin Ebe, Vali Bilal Şentürk'ün yanında staj için sabah makam aracı ile evinden alınarak, Valilik binasına geldi. Girişte Özel Kalem Müdür vekili Gülgün Işık tarafından karşılanan Ebe, gün boyu Vali Şentürk ile birlikte çalışmaları izledi, program ve etkinliklere katıldı. Valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

‘DIŞARDAN BAKILDIĞI GİBİ DEĞİL’

Öğleden sonra makamı devralan Ebe, gün içerisinde katıldığı toplantı ve etkinliklerle ilgili yaptığı değerlendirmede, valilik makamının ve görevinin beklediği gibi olmadığını, dışarıdan bakınca daha kolay gelen mesleğin yükümlülüğünün çok fazla sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu söyledi. Sürekli teftiş ve takip gerektiren valilik makamını yakından tanıma imkanı veren ve projeyi hazırlayan Vali Şentürk'e teşekkür eden Ebe, "Konularla yakından ilgilenmenin her zaman için daha olumlu sonuçlar verdiğini canlı olarak görmüş oldum. Toplantılarda, işsizlikle ve eğitimle ilgili hazırlanan projeleri değerlendirme fırsatı buldum. Valilik makamıyla ilgili görüşlerim değişti, güzel ama sorumluluğu ağır bir meslekmiş. Vali tüm ili idare ediyor. Uygulanan proje, meslekleri tanımamız açısından yararlı ve önemli. Sonuçta biz mesleği tanımadan yazdığımız bölümlere gidersek sevmeyebiliriz. Birçoğumuz da bunu yapıyor, sonradan mesleğimizi öğreniyoruz. Bu projeyle ben çok daha yakından öğrendim. Arkadaşlarımın da öğrenmesini isterim" dedi. Bilecik'te kadınların çalışma alanının fazla olmadığını belirten Pelin Ebe, Bilecik'in gençler için yetersiz, orta yaşlılar ve yaşlılar için sakin bir şehir olmasından dolayı gençlerin sosyal olanaklarının geliştirilmesini istedi.

‘SORUMLULUĞA TALİP GENÇLERİN ÇIKMASINA VESİLE OLUYORUZ’

Bilecik Valisi Bilal Şentürk de Bilecik'te eğitimin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında uyguladıkları projeyle ayda bir gün bir öğrencinin tam gün vali makamı da dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Stajyer vali Pelin kızımız, burada yaşadığı tecrübeleri arkadaşlarıyla da paylaşarak hem devleti tanıması, hem kurumların işleyişini görmesi, hem de kamu adına sorumluluk taşımanın ne olduğunu görmesi önemli. Hayata hazırlanırken sorumluluğa talip gençlerin çıkmasına vesile olmak istiyoruz. Staj yapan öğrencilerimizle diyaloğumuz bitmiyor, sonrasında da diyaloglarımız devam ediyor. Dışarıdan bakan bir göz olarak gençlerin bizlere önerileri olsun istiyoruz."

Stajyerlik görevini tamamlayan Ebe, makam arabasıyla tekrar evine bırakıldı.

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