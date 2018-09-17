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Vali töreni öğrencilerle ayakta izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla düzenlenen programı protokole ayrılan bölüm yerine öğrencilerle ayakta takip etti - Atik: - "Törenlerde klasiğin dışına çıkmamız lazım"

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla düzenlenen programı, öğrencilerle ayakta izledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Alparslan İlkokulunda devam etti.

Buradaki törene katılan Vali Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Tören alanına girişte ayakta bekleyen öğrencileri gören Vali Atik, protokol için ayrılan bölüme gitmedi. Programı öğrencilerle ayakta izleyen Atik, daha sonra öğrencilere kalemlik hediye etti.

Programın ardından öğretmenler odasına geçen Atik, onlarla sohbet etti.

Gazetecilerin sorusu üzerine öğrenciler ayakta beklerken koltukta oturmanın kendisine garip geldiğini ifade eden Atik, "O nedenle onların arasında olmak istedim. Törenlerde klasiğin dışına çıkmamız lazım." dedi.

- "Güzel çalışmada ben de sizlerle birlikteyim"

Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Atik, şunları kaydetti:

"Ben hala öğretmenlerimi ararım, gördüğüm zaman ellerini öperim. Emeğiniz çok büyük. Bir insan mühendisi olarak o çocuğu istediğiniz gibi yetiştirebilirsiniz. Çocuklarımızı vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı birer evlat olarak yetiştireceğinize inanıyorum. Yapacağınız her güzel çalışmada sizlerle birlikteyim. Biz bir çocuğa bir şeyler anlatırken zorlanıyoruz, sizler ise bütün çocuklara çok şey anlatıp, öğretiyorsunuz."

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