Vali töreni öğrencilerle ayakta izledi

Gazetecilerin sorusu üzerine öğrenciler ayakta beklerken koltukta oturmanın kendisine garip geldiğini ifade eden Atik, "O nedenle onların arasında olmak istedim. Törenlerde klasiğin dışına çıkmamız lazım." dedi.

Tören alanına girişte ayakta bekleyen öğrencileri gören Vali Atik, protokol için ayrılan bölüme gitmedi. Programı öğrencilerle ayakta izleyen Atik, daha sonra öğrencilere kalemlik hediye etti.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Atik, şunları kaydetti:

"Ben hala öğretmenlerimi ararım, gördüğüm zaman ellerini öperim. Emeğiniz çok büyük. Bir insan mühendisi olarak o çocuğu istediğiniz gibi yetiştirebilirsiniz. Çocuklarımızı vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı birer evlat olarak yetiştireceğinize inanıyorum. Yapacağınız her güzel çalışmada sizlerle birlikteyim. Biz bir çocuğa bir şeyler anlatırken zorlanıyoruz, sizler ise bütün çocuklara çok şey anlatıp, öğretiyorsunuz."

