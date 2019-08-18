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Vali, yağmur altında köylülerle halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, Türkgözü köyünde düzenlenen 'Dostluk, Kardeşlik, Kültür ve Sanat Şöleni'ne katıldı.

Vali, yağmur altında köylülerle halay çekti

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) - ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, Türkgözü köyünde düzenlenen 'Dostluk, Kardeşlik, Kültür ve Sanat Şöleni'ne katıldı. Masatlı, konuşmalar sonrası davul zurna eşliğinde köylülerle halay çektiği sırada yağmur başladı. Vali Masatlı, yağışa rağmen halaya devam etti.
Posof ilçesine bağlı Türkgözü köyünde, 'Dostluk, Kardeşlik, Kültür ve Sanat Şöleni' düzenlendi. Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ile birlikte şölene katılan Vali Mustafa Masatlı, bu tür etkinliklerin arkadaşlık, akrabalık ve dostluk ilişkilerini devam ettireceğini belirtti. Şölene gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Masatlı, "Buranın bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. Ne güzel; insanlarımız atalarını, köklerini, doğduğu bu yerleri unutmamışlar. Bu çok önemli. Bundan aslında şöyle bir anlam da çıkarabiliriz; yaklaşık 1000 yıl önce Sultan Alparslan buraları fethettikten sonra hiçbir zaman buraların hakimiyetini bırakmamıştır. Yavuz Sultan Selim'den en son cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve onlardan da bu bayrak sizlere teslim edildi. Buralar adı üstünde Türkgözü, Türk'ün gözü. Yani gözü dışarı bakıyor. Ben Ardahan valisiyim. Ardahan'ın her tarafı bizim için güzel ve önemli. Soğuğuyla sıcağıyla bitkisiyle bütün değerleriyle önemli. Ancak Posof'a gelenler, buranın coğrafyasıyla bitki örtüsüyle Ardahan'dan farklı olduğunu görecekler" dedi.
Vali Masatlı, Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Ulgar, daha sonra müzik eşliğinde yöre sakinleriyle halay çekti. Halay sırasında başlayan ve giderek etkisini artıran yağmura rağmen Masatlı, müzik bitene kadar halaya devam etti. Vali Masatlı, halaydan sonra köylülerle vedalaşarak, ayrıldı.

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Vali, yağmur altında köylülerle halay çektiVali, yağmur altında köylülerle halay çektiVali, yağmur altında köylülerle halay çektiVali, yağmur altında köylülerle halay çekti

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