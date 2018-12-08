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Vali yardımcısının 'Biber gazından ne olacak' sözüne tepki yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 02:30 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy'de bir süredir jeotermal enerji santrali yapılmasına tepki gösteren köylüler, kendilerine sıkılan biber gazını Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat'a sordu. Vali yardımcısı ise mandalina yiyerek "Bir şey olmaz ya, biber gazından ne olacak?" cevabını verdi. Vali yardımcısının bu tutumu tepkilere neden oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çarşamba günü, arazilerinin yakınında jeotermal enerji santrali istemeyenler ile onları ikna etmeye çalışan Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat arasındaki diyaloğa ilişkin görüntü, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. İlçe sakinlerinin, jandarmanın biber gazı sıktığı yönündeki şikayeti üzerine Arat'ın, "Bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak?" yanıtını vermesi eleştirildi.

Efeler'in kırsal mahallesi Kızılcaköy'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmesi için pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Jeotermal santral istemeyen ilçe sakinleri, bölgeye gelince 3 gün süren gerginlik başladı. Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat, çarşamba günü bölgeye gelip, ilçe sakinleriyle görüşerek, onları ikna etmeye çalıştı. Arat, firma tarafından bölgede herhangi bir şey yapılmayacağının sözünü verince Efelerliler de bölgeden ayrıldı.

"BİBER GAZI SIKMALARINI SİZ Mİ EMRETTİNİZ?"

Olay sonrası Vali Yardımcısı Arat ile ilçe sakinleri arasındaki diyaloğa ilişkin görüntü, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. Görüntülerde; ilçe sakinlerinden Serpil Kuru'nun "Jandarmaya biz sorduk; 'Ne zaman buradan gideceksiniz?' diye. Jandarma ise bize 'Validen ne zaman emir gelirse o zaman gideceğiz' dedi. Bunlara bu biber gazını sıkmalarını, şiddeti siz mi emrettiniz? Biz burada toprağımız, sağlığımız için uğraşıyoruz; başka hiçbir şey için değil. 3 günden beri ben çocuğumu, her şeyimi terk ettim" dediği anlar yer aldı.

"FARZ ET BEN YAPTIRDIM"

Vali Yardımcısı Arat'ın ise Serpil Kuru'ya "Tamam. Farz et, ben yaptırdım. Özür dilerim. Öfkelenme, neden öfkeleniyorsun bu kadar? Biber gazı yediysen bir şey olmaz ya. Bir parçacık biber gazından ne olacak? Yememişsinizdir" dediği duyuldu. Bunun üzerine bazı kişilerin de Arat'a "Size deneyelim mi?" dediği duyuldu.

Konuşma sırasında gülümseyen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Arat’ın elindeki mandalinayı yemeye devam etmesi de dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntüyü izleyenler, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat'a tepki gösterdi. İşte tepkilerden bazıları...

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(DHA)

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
la ilahe illallah.. herkes yaptığının bedelini elbet ödeyecek. Yazıklar olsun şu alaya şu tepkilere umursamazliğa bak. Sen mi oradaki düzeni sağlayacaksın şimdi.???
Böyle vali yardımcısı mı olur yazık günah...
17 yıldır ülkeyi sömürüyorlar bu gitseler 170 yılda anca pislikleri temizlenir bunların
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