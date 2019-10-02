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Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2019 Seferberlik Tatbikatı kapsamında 8.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2019 Seferberlik Tatbikatı kapsamında 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek komutanlarla birlikte tatbikatı izledi.
8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Asal Daire Başkanı Tuğgeneral Davut Ala ve Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu tarafından karşılandı. Sonrasında makama geçen Yıldırım, komutanlarla bir süre sohbet etti ve Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından Yıldırım, komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı için gelecek olan askerlerin işlemlerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Vali Aziz Yıldırım komutanlarla birlikte, Tekirdağ 8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Beşiktepe Kışlası’nda seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacı taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi. Tatbikatta görev alan askerlerle birlikte öğle yemeği de yiyen Yıldırım, yemekten sonra tatbikat alanından ayrıldı.

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi

Vali Yıldırım komutanlarla birlikte 2019 Seferberlik Tatbikatı’nı izledi
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