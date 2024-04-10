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Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

10.04.2024 14:06
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Validen görev başındaki personele bayram ziyareti

Vali Aydoğdu, bayramın birinci gününde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Beraberindeki AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile birlikte ilk olarak 100. Yıl Atatürk Huzurevi’ni ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, burada kalanlarla tek tek görüşerek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

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JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Ardından Vali Aydoğdu bayram ziyaretleri kapsamında, Mertekli Yol Kontrol Noktasını ziyaret ederek halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarmalara teşekkür ederek, Ramazan Bayramını kutladı. Daha sonra Akyazı Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve polislerin hem Polis Haftasını hem de bayramlarını kutladılar.

"RAMAZAN SIKINTISIZ GEÇTİ"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, “Ramazan ayımız Erzincan’da problemsiz, sıkıntısız, birlik ve beraberlik içerisinde geçti. Bugün de bayramı ihya ediyoruz. Huzur evini, askeri ve polis noktalarındaki güvenlik güçlerimizi ziyaret ettik. Erzincan’da asayiş noktasında herhangi bir problemimiz yok. Vatandaşlarımız huzur içerisinde bayramlarını geçiriyorlar. Bütün Erzincanlı hemşehrilerime teşekkür ediyor bayramlarını kutluyorum” dedi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Vali Erzincan
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