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  4. Valilik açıkladı! Bartın'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Valilik açıkladı! Bartın'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı

12.07.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın'da deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkinin devam ettiği değerlendirilerek 2 gün daha denize girmek yasaklandı.

Valilik açıkladı! Bartın'da 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Bartın'da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

SELİN ARDINDAN DA YASAKLANMIŞTI

İl merkezi ve ilçelerde yoğun yağışın sebep olduğu selin deniz suyu kalitesindeki olumsuz etkisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla il genelinde tedbiren 13-14 Temmuz tarihlerinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

Üç gün önce yaşanan selin ardından 10-11-12 Temmuz tarihlerinde de 3 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştı. (AA)

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Bartın deniz

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