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Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:58 | Son Güncelleme

Van merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Van Valiliği,kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Merkeze bağlı 8 ilçede okulların tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimiz; Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray’da eğitim- öğretime 25 Aralık 2018 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.

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Van kar kar yağışı okullar tatil

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