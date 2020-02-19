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Valilik duyurdu: Batman'da 2 PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilik duyurdu: Batman'da 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne 2015 yılı içerisinde Batman'dan katılım yapan Ö.Ç, gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M ile İl Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştur. Örgüt üyeleri etkin pişmanlık kapsamında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmışlardır." denildi.

(AA)

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Batman örgüt PKK/KCK terör terörist teslim oldu

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