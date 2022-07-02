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Valilik duyurdu! Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

02.07.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı. Hakkari Valiliğinin aldığı karara göre, kentte olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla yasaklama kararı alındığı belirtildi.

Valilik duyurdu! Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

Hakkari Valiliği, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin engellenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla yasaklama kararı alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile İl İdaresi kanunlarının ilgili maddeleri gereğince Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışı bırakıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari sınırları içinde 3 Temmuz saat 00.01'den 17 Temmuz saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurma, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır." (AA)

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