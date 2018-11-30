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Valilik inşaatından düşen 2 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen 2 işçi yaralandı.

Valilik inşaatından düşen 2 işçi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen 2 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden Valilik binası inşaatında sıva yaptığı belirlenen 2 işçi, birinci katta kurulu iskeleden dengelerini kaybederek yere düştü. Diğer çalışanların fark etmesinin ardından 2 işçi çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne saldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Valilik inşaatından düşen 2 işçi yaralandı

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