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Valilik önündeki şüpheli çanta paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

Adıyaman Valiliği ön kısmına bırakılan çanta paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği ön kısmında bulunan bir reklam levhası önündeki çantayı fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi.

Adıyaman Valiliği ön kısmına bırakılan çanta paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği ön kısmında bulunan bir reklam levhası önündeki çantayı fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından çanta içerisinde 4-5 kilogramlık kurtlanmış bulgur ile bir adet kupa bardağının olduğunu fark etti. Çöp olarak atıldığı tahmin edilen kurtlanmış bulgur ve kupa bardağı yapılan incelemelerin ardından çöpe atıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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