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Valorant TPM 2.0 hatası nedir? Valorant TPM 2.0 hatası nasıl çözülür?

12.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, PC'ler için ücretsiz bir yükseltme olarak Windows 11'i piyasaya sundu. Windows 11'e yükseltme yapan birçok Valorant oyuncusu, TPM 2.0 nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Bu sorunlar arasında Valorant'ta TPM 2.0 hatası ön plana çıkıyor. Bu hatayı çözmek için deneyebileceğiniz bazı kolay düzeltmeler mevcut. Valorant TPM 2.0 hatası nedir, nasıl düzeltilir?

Valorant TPM 2.0 hatası nedir? Valorant TPM 2.0 hatası nasıl çözülür?

İçindekiler

  • Valorant TPM 2.0 hatası nedir?
  • Valorant TPM 2.0 hatası nasıl düzeltilir?

Valorant oyuncularının sıklıkla karşı karşıya kaldıkları TPM 2.0 hatası, daha oyun açılmadan ekranda ortaya çıkar. Can sıkıcı bir durum olan bu hata çözülmeden oyuna giriş yapmak mümkün değildir. Valorant TPM 2.0 hatası ve çözümü hakkında merak edilenlere göz atabilirsiniz.

Valorant TPM 2.0 hatası nedir?

Windows 11'de Valorant oynamak istiyorsanız Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0 olarak iki temel bileşene gerek vardır. Bu temel bileşenlerden herhangi biri çalışmadığında Valorant'ta oyun girişi yapmanız mümkün olmaz. TPM 2.0 bileşeni, Windows 11'i kullanmak için gereken bir donanım güvenlik önlemidir. Valorant'ı oynamak için hem TPM 2.0 hem de Güvenli Önyükleme etkinleştirilmelidir. Eğer her ikisi de devre dışı bırakılırsa Windows Valorant'ta TPM 2.0 hatası karşınıza çıkar.

Valorant TPM 2.0 hatası nasıl düzeltilir?

Valorant TPM 2.0 hatası çözümü için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

Windows Güncellemelerini Kontrol Edin:

  • İlk olarak gerekli tüm sürücülerin kurulu ve Windows 11'in en son sürümünde olduğundan emin olmanız gerekiyor.
  • Ekranının sol alt kısmında yer alan arama çubuğunda 'Güncellemeleri Kontrol Et' ifadesini arayın.
  • Görünen sistem sonucunu açın ve 'Güncellemeleri kontrol et' seçeneğine dokunun.
  • Eğer bekleyen güncellemeleriniz bulunuyorsa sisteminizin bunları indirip yüklemesine izin verin.
  • Güncelleme yüklemeleri sona erdiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  • Valorant açıldığında hala TPM 2.0 hatası alıp almadığınızı kontrol edin.

Discord'un Otomatik Önyüklemesini Devre Dışı Bırakın:

  • Discord'u başlangıçta başlatımak, Valorant TPM 2.0 hatası ile karşılaşmanıza neden olabilir.
  • Bu nedenle öncelikle Discord'da Ayarlar menüsüne gidin.
  • Ardından Windows Ayarları' na tıklayın ve "Discord'u Aç"ı kapatın.
  • Son olarak bilgisayarınızı yeniden başlatın ve hatanın çözülüp çözülmediğini test edin.

TPM 2.0 ve Güvenli Önyüklemeyi Etkinleştirin:

  • Önyükleme sırasında BIOS ayarlarınız aracılığıyla TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme'yi etkinleştirmeniz gerekir.
  • BIOS menüsü, bilgisayarınız açılmadan önce anakartınızı ve sisteminizi yapılandırmanıza imkan tanır.
  • TPM 2.0 ve Güvenli Önyükleme'yi etkinleştirerek hatayı çözebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Valorant
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