Vampir vatandaşların korkulu rüyası oldu

Tarım ürünleri için büyük tehdit oluşturan böcek için yapışkanlı tuzaklar dahi hazırlandı.

Vampir Doğu Karadeniz'i esir aldı

1 / 9 Doğu Karadeniz’de, 2007 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan ve özellikle yaz ayı ile birlikte yeniden ortaya çıkan ’Ricania simulans’ adlı kelebek türü böcek, tarım alanları başta olmak üzere suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden olmayı sürdürüyor. Evleri de istila etmeye başlayan ‘Vampir´ olarak da bilinen böcek türü, vatandaşların kâbusu oldu

2 / 9 Bölgede, 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan ’Ricania simulans’ adlı kelebek türü böcek, tarım ürünlerini tehdit ediyor. Vücudu genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin, özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi.

3 / 9 VATANDAŞLARIN KORKULU RÜYASI OLDU Çay ve fındık bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebek, yaz ayı ile birlikte Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde sahil bölgelerinde yayıldı. Tarım ürünlerinin yanı sıra evleri de istila etmeye başlayan böcek, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

4 / 9 TUZAK HAZIRLANDI Kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinasyonu’nda Rize Tarım İl Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla yürütülen çalışmada, ’Ricania simulans’a karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı.

5 / 9 Sahada uygulamalarına başlanan yöntemle kelebekler, kitle halinde tuzakla yakalanması öngörülüyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, zararlı böcek türü ile ilgili araştırma çalışması sürdürüyor. Çalışma ile toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla zararlı kelebek türünün yok edilmesi planlanıyor.

6 / 9 'IŞIĞI GÖREN EVİN İÇİNE GİRİYOR' Trabzon’un Of ilçesinde tarım ürünlerinin kurumasına neden olan böcek, üreticileri tedirgin ediyor. 6 yıldır bu böceklerle mücadele ettiklerini anlatan Süreyya Yılmaz, "Önceden sadece sahil kesimlerinde olurdu, ancak şimdi yukarı köylere kadar çıktılar. Anlatılacak gibi değil. Sebzeler, domatesler, fasulyeler, çaylar bile hep zarar gördü. Evimde bile her sabah kalktığımda süpürgeyi mutlaka açmak zorunda kalıyorum. Başka yolu yok. Işığı gördükleri an evin, yatağın içindeler. Eşim bahçeye çalışmaya gidiyor. Üzerine sirke sürerek kendi kendine çözüm üretmeye çalışıyor. Çok rahatsızız. Yiyecekten tutun, her şeye zarar veriyorlar. Bahçemizde, balkonumuzda oturamıyoruz. Bunlara acil bir çözüm bulunması lazım" dedi.

7 / 9 RİCANİA SİMULANS Kafkaslar’da yer alan Gürcistan üzerinden 2007 yılında Doğu Karadeniz’e gelen ‘Vampir´ olarak da bilinen Ricania Simulans adlı canlı türü, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun´da yayılmaya başladı. Bölgede son birkaç yıldır çoğalan, ’Ricania simulans’, suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor.

8 / 9 Son yıllarda yayılma alanın daha da geliştiren tür, Karadeniz sahili boyunca Samsun’a kadar ulaştı. Ayrıca Trakya bölgesinde Bulgaristan üzerinden İstanbul ve Sakarya’ya kadar yayılarak Marmara Bölgesi´nde de görülmeye başlandı.