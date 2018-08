Vampir vatandaşların korkulu rüyası oldu

6 / 9 'IŞIĞI GÖREN EVİN İÇİNE GİRİYOR'

Trabzon’un Of ilçesinde tarım ürünlerinin kurumasına neden olan böcek, üreticileri tedirgin ediyor. 6 yıldır bu böceklerle mücadele ettiklerini anlatan Süreyya Yılmaz, "Önceden sadece sahil kesimlerinde olurdu, ancak şimdi yukarı köylere kadar çıktılar. Anlatılacak gibi değil. Sebzeler, domatesler, fasulyeler, çaylar bile hep zarar gördü. Evimde bile her sabah kalktığımda süpürgeyi mutlaka açmak zorunda kalıyorum. Başka yolu yok. Işığı gördükleri an evin, yatağın içindeler. Eşim bahçeye çalışmaya gidiyor. Üzerine sirke sürerek kendi kendine çözüm üretmeye çalışıyor. Çok rahatsızız. Yiyecekten tutun, her şeye zarar veriyorlar. Bahçemizde, balkonumuzda oturamıyoruz. Bunlara acil bir çözüm bulunması lazım" dedi.