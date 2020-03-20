Vampir yarasalardan 'Fransız öpücüğü'

ABD’de Ohio Devlet Üniversitesi’nde yürütülen ve türlerin nasıl ilişki geliştirdiğini mercek altına alan araştırmada, memelilerin paylaşma alışkanlıklarının bağ kurma sürecinde oldukça önemli bir rol oynadığı gözlemlendi.

Bu kapsamda incelenen vampir yarasaların bir tünekte izole kalmaları durumunda yakın temasta bulunduğu ancak aşina olmadığı bir diğer yarasaya yaklaşmaya başladığı, bu sürede tüylerini temizlediği ve daha sonra ağzını dayayarak yiyecek değiş tokuşu yaptığı gözlemlendi.

Yarasaların üç gün beslenmemesi halinde açlıktan ölebileceğine dikkat çeken uzmanlar, kan paylaşımı diye niteledikleri bu davranışın ‘hayat kurtarıcı’ olabileceğini belirtiyor.

'YARASALARIN FARKI, YETİŞKİNLERE YAPMASI'

Davranışsal ekoloji alanında uzman Profesör Gerald Carter, araştırma sonuçlarını ‘Current Biology’ dergisi için kaleme aldı.

Carter, şu ifadeleri kullandı; “Farklı kolonilerden tamamen yabancı yarasalardan başlayarak birbirinin hayatını kurtarmak için hareket eden grup arkadaşlarına gidiyoruz. 'Yükseliş ve çöküş' tarzı bir avlanma rutinleri var, yani ya gerçekten başarılı olup zengin bir kan öğüne sahip oluyorlar ya da o gece aç kalıyorlar. Vampir yarasalardaki yiyecek paylaşımı, kuşların yavrularına besinleri aktarma şekline benziyor. Ancak yarasalarda özel olan şu ki, bunu diğer yetişkinlerle yapıyorlar.”