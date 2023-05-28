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VAN 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Van 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Tüm Türkiye heyecanla seçim sürecini takip ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların hiçbiri geçerli oyların salt çoğunluğu sağlayamadığı için bugün yeniden Cumhurbaşkanı Seçimi yapılıyor. Oy verme işlemi saat 08:00'de başladı 17:00'da sona erecek. Peki, Van oy oranları seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? YSK yayın yasağını kaldırır kaldırmaz 28 Mayıs seçim sonuçları Mynet'te...

VAN 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Van 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Van seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaşdı. Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oylar kullanılmaya başlandı. Vatandaşlar oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından heyecanla Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranlarını beklemeye başlayacaklar. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88'ini almıştı. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Van'ın ilçeleri olan Merkez, Edremit, İpekyolu,Tuşba, Bahçesaray, Başkale,Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

VAN İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

oy kullanma 1

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmenlere, 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

oy kullanma 2

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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