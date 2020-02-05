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Van-Bahçesaray'da çığ felaketi: 24 saatte düşen iki çığda 38 kişi hayatını kaybetti

05.02.2020 23:09 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Salı günü düşen çığın altında kalanları kurtarmak üzere çalışmalar yürüten ekiplerin üzerine Çarşamba günü ikinci bir çığ düştü. İlk gün beş kişi, ikinci gün de 33 kişi hayatını kaybetti. Çığ düşmesi sonucu 75 kişi yaralandı.

Van-Bahçesaray'da çığ felaketi: 24 saatte düşen iki çığda 38 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Salı günü düşen çığın altında kalanları arayan arama-kurtarma ekiplerinin de üzerine Çarşamba günü çığ düştü.

24 saatten daha az bir sürede düşen iki çığ nedeniyle toplam 38 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba akşamı itibarıyla arama-kurtarma çalışmalarına son vermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Soylu, "Yarın (Perşembe) sabah itibarıyla tekrar değerlendirme yapılacak ve bunun ardından arama kurtarmanın devam edip etmeyeceği konusundaki karar tekrar verilecek" dedi.

Soylu, ağır yaralılardan bir kişinin Ankara'ya sevk edileceğini ve tedavisine burada devam edileceğini de sözlerine ekledi.

Soylu, "Büyük bir afetle karşı karşıya kaldıkları apaçık ortada. Tam da toparlanmak üzere, yani havanın bozulduğunu görünce ayrılmak üzereyken bu afetle karşı karşıya kalmışlar. Gece eksi 24'e kadar düşen bir hava var" diye konuştu.

İlk çığda beş kişi öldü, yedi kişi kurtarıldı

Van-Bahçesaray karayolunun 33'üncü kilometresinde Salı günü çığ düştü.

Çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki yedi kişi kurtarılırken, beş kişi de hayatını kaybetti. Daha sonra çığ altında kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Aralarında Çalışmalar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE'ye bağlı ekiplerin de olduğu yaklaşık 350 görevli gönderildi.

Aralarında güvenlik görevlilerinin de olduğu 33 kişi hayatını kaybetti

Çalışmaların yapıldığı noktaya Çarşamba günü sabah saatlerinde bir kez daha çığ düştü.

Aralarında güvenlik görevlilerinin de olduğu 33 kişi yaşamını yitirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" denildi.

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