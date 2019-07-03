Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, etkinliklerin takvimi belirlendi. Etkinlikler kapsamında 10-15 Temmuz tarihleri arasında resim sergileri, şehitlik ziyaretleri, mevlit, Kur’an-ı Kerim tilaveti, hatim indirme, müzik dinletileri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü ise program meşaleli yürüyüş ile başlayıp, protokol konuşmaları, camilerde gece sela okunmasıyla tamamlanacak.

Vali Bilmez, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yapılacak etkinliklerde toplumun her kesimine, özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü söyledi. Ekinliklerin sorunsuz yapılması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarına dikkat çeken Vali Bilmez, “Bugünü ruhuna uygun bir şekilde kutlamalıyız. Herkes bu etkinliğin bir yerinden tutup katkı sunmalı. Özellikle kurumlar arası koordine çok önemli. İnşallah birlik ve beraberlik içinde güzel bir şekilde kutlamamızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Toplantı, kurumların karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.

Toplantıya; Vali Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

(İHA)

