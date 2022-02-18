Van'da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddeti ihbar ortaya çıkardı! Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine "çocuğa fiziki şiddet" uygulandığı ihbarı geldi.

ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2,5 yaşındaki çocuk tedavi edildi.

Çocuğa şiddet uyguladıkları için gözaltına alınan anne, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede "aile yükümlülüğünün ihlali" suçundan, erkek arkadaşı da "kötü muamele, eziyet ve kasten yaralama”" suçlarından tutuklandı.

ÇOCUK YURDA TESLİM EDİLDİ

Şiddete maruz kalan çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edildi.

(AA)

