Van'da askeri araç ile otomobil çarpıştı! Kahreden haber geldi: 1 asker şehit, 12 asker yaralı

Son dakik: Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde Faruk Tanış yönetimindeki otomobille askeri araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

YARALANAN 13 ASKER HASTANELERE KALDIRILDI

Otomobil sürücüsü Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu.

BAŞKAN TANIŞ'IN YEĞENİYDİ

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kazanın duyulmasının ardından Başkan Tanış ve yakınları hastane morgunun önüne geldi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da hastaneye gelerek Başkan Tanış'ı yalnız bırakmadı.

(AA-İHA)

