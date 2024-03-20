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  4. Van'da eğitime kar engeli! Her yer bembeyaz oldu

Van'da eğitime kar engeli! Her yer bembeyaz oldu

20.03.2024 01:05
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Van'da mart ayında lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. 8 ilçede okullar tatil edildi.

Van'da eğitime kar engeli! Her yer bembeyaz oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle Muradiye, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran ilçelerindeki okullar, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildi.

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memurlar da idari izinli sayıldı.

Daha önce de kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

(AA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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