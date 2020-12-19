Van'da hasara neden olan 4.7'lik deprem sonrası uyarı: Bölge riskli

Van'da 15 Aralık’ta merkez üssü Tuşba İlçesi'ne bağlı Ermişler Mahallesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 9,2 kilometre derinliğinde olan depremde can kaybı yaşanmazken, merkez üssüne 1 kilometre uzaklıkta bulanan Karaağaç Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarında oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlardan Sevdin Selek depremde büyük panik yaşadıklarını belirterek, “Merkez üssü bize 1 kilometre uzaklıktaki Ermişler Mahallesi’ydi fakat biz çok etkilendik. Bizim mahallede yaklaşık 12 evde hasar oluştu. Halen çok tedirginiz" diye konuştu.

'BURADA TARAMA ÇALIŞMASI YAPILMASI GEREKİYOR'

Bölgede incelemelerde bulunan Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Köse, bu bölgenin depremsellik açısından riskli olduğunu ve bölgedeki 4 ve üzeri depremlerin de bunu hissettirdiğini söyledi. Dr. Köse, “Bu bölgedeki depremlerin geçmişi sadece bu değil. Yine nisan ayında aynı yerde aynı bölgede 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 2016 ve 2015 yıllarında da aynı şekilde depremler meydana geldi. Bizim bulunduğumuz yer en son 4.7'lik depremin meydana geldiği Karaağaç Mahallesi. Bu bölge aslında riskli bir bölge. Bölgedeki 4 ve üzeri depremler aslında bunu hissettirmektedir. Şu an bu mahallede 4.7’lik depremin getirdiği hafif hasarlar var ancak vatandaşlarımız burada tedirginlik yaşıyor" dedi.