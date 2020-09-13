Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti

Sakarya'daki tarikat liderinin 12 yaşındaki küçük kızı istismar etme haberinin ardından Van'dan da iğrenç bir haber geldi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Van'da 36 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası bir köy imamı çocuk istismarından tutuklandı.

Korkunç olay Van'ın Gevaş İlçesi'de yaşandı. İddialara göre köyde altı yıldır imamlık yapan 36 yaşındaki T.B. camiye gelen 9 yaşındaki İ.B. adlı kız çocuğunu pantolonunu çıkararak elle taciz etti.

KÜçük kızın ailesinin şikayeti üzerine cami imamı tutuklandı.



