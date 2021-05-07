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Van'da inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı

07.05.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın eden inci kefallerinin, tatlı sulara göçü başladı. Muradiye ilçesindeki Bendimahi ile Erçiş'teki Deliçay'a gelen inci kefallerinin görsel şöleninin ileriki günlerde olacağı belirtilirken, balıklar, zaman zaman çevrede toplanan martılar tarafından avlanıyor.

Van'da inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan ve inci kefallerinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu başladı. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor.

Göç sırasında görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri, 7/24 nöbet tutuyor. Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye'deki Bendimahi Çayı'na gelmeye başlayan inci kefalleri, suyun akışının tersine yüzüyor. Tatlı sulara göçün tamamlamasıyla birlikte, inci kefallerinin ilerki günlerde suda görsel şölen sunacağı belirtildi.

BU YIL KİMSE İZLEYEMEYECEK

Her yıl yüzlerce kişinin akın ettiği Deliçay ve Behdimahi'deki inci kefallerinin görsel şölenini bu yıl koronavirüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapama nedeniyle kimse izleyemeyecek. Tatlı sulara göç eden inci kefalleri, zaman zaman çevrede toplanan martılar tarafından da avlanıyor.

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(DHA)

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Van
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