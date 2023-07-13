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Van'da korkutan deprem!

13.07.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir deprem meydana geldi. Saat 06.32'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD, 3.6 olarak açıkladı.

Van'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 6.32'de Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çaldıran ilçesi olan sarsıntı, yerin 8.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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