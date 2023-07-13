Van'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre saat 6.32'de Van'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çaldıran ilçesi olan sarsıntı, yerin 8.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

