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Van'da koronavirüs alarmı! Tedbirler en üst seviyede

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

İran’da koronavirüsten dolayı 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'na kamera yerleştirildi.

Van'da koronavirüs alarmı! Tedbirler en üst seviyede

Van’ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye ile İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbirler en üst seviyede tutuluyor. Van Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ekip, kapıya gelenleri tek tek kontrolden geçiriyor. Ankara’dan gönderilen kameranın da monte edildiği kapıda, tüm giriş çıkışlar titizlikle takip ediliyor.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan özel bölmede de olası şüpheliler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Temasın en az seviyede olması için acil servisin ayaklı sedye girişi ise olası şüpheliler için ayrıldı. Burada çalışanlar siyah koruyucu kıyafet giyerek maske takarken, diğer hastaların buradan alınmasına da izin verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Van İRAN koronavirüs

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