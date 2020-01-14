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  4. Van'da okullar tatil mi, Van Valiliği açıkladı mı? (14 Ocak salı bugün Van Başkale'de okular tatil)

Van'da okullar tatil mi, Van Valiliği açıkladı mı? (14 Ocak salı bugün Van Başkale'de okular tatil)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Van'da okullar tatil mi, Van Valiliği açıkladı mı? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından binlerce veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların arından vatandaşlar Van son dakika haberlerini takip etmeye başlarken '14 Ocak salı bugün Van 'da tatil haberi var mı? Van da bugün okullar tatil mi?' sorularının yanıtı belli oldu. İl merkezinde eğitime devem edilirken, Başkale'de okular tatil edildi.

Van'da okullar tatil mi, Van Valiliği açıkladı mı? (14 Ocak salı bugün Van Başkale'de okular tatil)

Van son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '14 Ocak salı bugün Van'da tatil haberi var mı? Van'da bugün okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İl merkezinde eğitime devem edilirken, Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle merkez ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

KAMU PERSOENLİ İDARİ İZİNLİ SAYILDI

Açıklamada, engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Beyaza bürünen ilçede, belediye ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Soğuk hava nedeniyle araç ve evlerin camları buz tuttu, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

(AA)

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