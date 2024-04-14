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  4. Van'da şoke eden olay! Bariyerlere çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı

Van'da şoke eden olay! Bariyerlere çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı

14.04.2024 21:31
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Van-Erciş karayolunda bariyerlere çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Van'da şoke eden olay! Bariyerlere çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde Alaköy-Yumrutepe mahallesi kavşağında meydana geldi. Van’dan Erciş istikametine giden otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak dik şekilde asılı kaldı.

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2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dik duran otomobilin sürücüsü jandarma ve vatandaşlar tarafın ön camdan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer otomobildeki hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Otomobil bariyer
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