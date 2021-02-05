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  4. Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

05.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 30 T 0026 plakalı taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesetleri, morga konuldu.

(DHA)

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