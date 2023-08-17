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Van'dan acı haber! Görevi başında rahatsızlanarak şehit düştü

17.08.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör, görevi başında rahatsızlanması sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin evli ve 10 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

Van'dan acı haber! Görevi başında rahatsızlanarak şehit düştü

Van Jandarma Tabur Komutanlığı’nda görevli evli bir çocuk babası Uzman Çavuş Burak Can Güngör, Van’da görev yaptığı sırada eğitim çalışmasında fenalaştı ve Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uzman Çavuş Burak Can Güngör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, şehidin evli ve 10 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

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Şehidin acı haberi İmamoğlu ilçesinde aile yakınlarına askeri erkan tarafından ailesine haber verilirken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin cenazesi bugün öğle namazını müteakip İmamoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Saygeçit Mahallesi’nde toprağa verilecek.

İHA

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