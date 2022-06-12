Van depremi büyük depremin habercisi mi? Uzman isimden kritik açıklama...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kuşçu-Muradiye, büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Peki çevre illerden de hissedilen bu deprem, büyük depremin habercisi mi?

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Van’ın Hasan Timur ve Van Fay zonları arasında depremler oluyor. Bunlar daha çok Van fay zonunda. 1/2 saat önce Muradiye-Kuşcu’da 5,3 deprem oldu. Önce de 4,2 olmuştu. Ayrıca, Sürüyolu’nda da 4.5’luk deprem görülmüştü. Bölge sıkışıp yükseliyor. Büyük deprem gelmez, endişe yok."

Van’ın Hasan Timur ve Van Fay zonları arasında depremler oluyor. Bunlar daha çok Van fay zonunda. 1/2 saat önce Muradiye-Kuşcu’da 5,3 deprem oldu. Önce de 4,2 olmuştu. Ayrıca, Sürüyolu’nda da 4.5’luk deprem görülmüştü. Bölge sıkışıp yükseliyor. Büyük deprem gelmez, endişe yok. pic.twitter.com/nAbpBxhT7x — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 12, 2022

'BU TÜR DEPREMLER NORMAL'

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy da Van'daki korkutan depremle ilgili, "Burası faylarla dolu bögle. Depremin olmasını doğal karşılıyoruz. Ama 5'ten büyük olması korkutucu. 5.5 geçtikten sonra yaralanmalar 6 'dan sonra can kayıpları başlıyor bölgenin yapısından dolayı. Deprem çok büyük görünmese de etkili görülebilir. Bu tür depremler normal. Ama daha büyüğü olur mu dersek şu an görünmüyor." ifadelerini kullandı.

