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Van depremi büyük depremin habercisi mi? Uzman isimden kritik açıklama...

12.06.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin 18.89 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Peki bu deprem büyük depremin habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabında yorumladı. İşte son durum...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kuşçu-Muradiye, büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Peki çevre illerden de hissedilen bu deprem, büyük depremin habercisi mi?

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van’da 5 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi... Çevre illerden de hissedildi, artçılar devam ediyorSON DAKİKA | AFAD duyurdu: Van’da 5 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi... Çevre illerden de hissedildi, artçılar devam ediyor

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Van’ın Hasan Timur ve Van Fay zonları arasında depremler oluyor. Bunlar daha çok Van fay zonunda. 1/2 saat önce Muradiye-Kuşcu’da 5,3 deprem oldu. Önce de 4,2 olmuştu. Ayrıca, Sürüyolu’nda da 4.5’luk deprem görülmüştü. Bölge sıkışıp yükseliyor. Büyük deprem gelmez, endişe yok."

'BU TÜR DEPREMLER NORMAL'

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy da Van'daki korkutan depremle ilgili, "Burası faylarla dolu bögle. Depremin olmasını doğal karşılıyoruz. Ama 5'ten büyük olması korkutucu. 5.5 geçtikten sonra yaralanmalar 6 'dan sonra can kayıpları başlıyor bölgenin yapısından dolayı. Deprem çok büyük görünmese de etkili görülebilir. Bu tür depremler normal. Ama daha büyüğü olur mu dersek şu an görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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deprem Van
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