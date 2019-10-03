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'Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

VAN Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, Van depremlerinin ardından Türkiye'de 27 ayrı bölgede lojistik depo kurulduğunu söyledi.

'Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu'

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, Van depremlerinin ardından Türkiye'de 27 ayrı bölgede lojistik depo kurulduğunu söyledi. Uçar, "2011 depreminden önce böyle bir yapı yoktu. Ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerede olduğu net belli değildi. Ama şu an 27 bölgede bu depolar var. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kuruldu" dedi.
Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Erciş olan 7.2 ve 9 Kasım 2011'de Edremit merkezli 5.6 büyüklüklerindeki iki deprem, kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerinde de hissedildi. Depremlerde 644 kişi öldü, bin 966 kişi yaralandı, 252 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı. Depremlerde yaklaşık 31 bin 51 bina ağır hasar aldı.
Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, depremlerin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Uçar, Türkiye'de tekrar bu sıkıntıları ve kayıpları yaşamamak amacıyla yapı denetim sistemlerinin kurulduğunu söyledi. Bunun çok önemli bir adım olduğunu anlatan Uçar, şöyle konuştu:
"Çünkü artık kimse istediği gibi projesini çizip, istediği kalitede malzemeyi kullanamıyor. Bu acıların yaşanmaması için yapı denetim firmaları kuruldu ve DASK zorunlu hale geldi. Ayrıca Türkiye'de 27 bölgede lojistik depolar kuruldu. 2011 depreminden önce böyle bir yapı yoktu. Ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerde olduğu net belli değildi. Elimizde öyle bir envanter yoktu. Ama şu an 27 bölgede bu depolar var. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kuruldu. Van'da kurulan lojistik depolarda 4 bin 100 çadırımız, 5 bin 280 çarşaf ve yastık, 8 bin 800 battaniye, bin 444 mutfak seti bulunuyor. Bu iyi bir envanter. Biz bunları olası afetlerde kullanabileceğiz. Tabi ki ihtiyaç anında en yakın iller Muş, Siirt, Diyarbakır, Erzurum gibi illerde kurulan lojistik depolardan da karşılanabilecek" dedi.
Osman Uçar, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla da 2015 yılından bu yana 253 bin kişiye temel afet eğitimi verdiklerini dile getirdi.

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'Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu''Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu''Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu''Van depreminden sonra 27 bölgede lojistik depolar kuruldu'

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