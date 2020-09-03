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Van Gogh'un Kadın Başı tablosuna 1,6 milyon euro

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Kadın Başı" adlı tablosunu, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1,6 milyon euroya satın aldı.

Van Gogh'un Kadın Başı tablosuna 1,6 milyon euro

Hollanda'daki müze, Kuzey Brabant eyaletinde doğan ve yaşamının bir bölümünü burada geçiren van Gogh'un tablosunun, uzun süredir peşindeydi.

Eserin, Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde asılı olan ünlü Patates Yiyenler tablosu için bir ön çalışma niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Müzeye göre, köylü bir kadının portresi olan Kadın Başı, van Gogh'un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

BBC'de yer alan habere göre; Londra'daki müzayede evi tarafından 2,5 milyon euro fiyat biçilen tablo, 1,6 milyon euro bedelle, yapıldığı eyalete geri döndü.

Kadın Başı tablosu, bugünden itibaren, 6 Eylül'e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak.

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