HABER
  4. Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve tırmanışı

Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve tırmanışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesinde 15 dağcı, Van Gölü'ndeki kirlilik, doğa katliamı ve kaçak avlanma ve define avcılarının verdiği zarara dikkat çekmek için 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde 15 dağcı, Van Gölü'ndeki kirlilik, doğa katliamı ve kaçak avlanma ve define avcılarının verdiği zarara dikkat çekmek için 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Tırmanış sırasında dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.
Van Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye 15 dağcı, Van Gölü'ndeki kirlilik, define avcılarının verdiği zarar, doğa katliamı ve kaçak avlanmaya dikkat çekmek amacıyla Çatak ilçesindeki Vavira Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dün saat 07.00'de Van'dan araçlarla yola çıkan dağcılar, Çatak ilçesine bağlı Kotis Mahallesi'ne gitti. Burada kahvaltı yapan dağcılar, daha sonra Vavira Dağı'na doğru tırmanışa başladı. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu tırmanış yaklaşık 5,5 saat sürdü. Zirveye ulaşan dağcılar, 'Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı. Tipi nedeniyle zor anlar yaşan dağcılar, dönüş yolunda karların üzerinde zaman zaman kayarak iniş yaptı.
Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bu tırmanışımız çok zor oldu. 15 dağcı arkadaşımızla bunu yaptık. 5,5 saat süren tırmanışta zirveye ulaştık. Zirvede pankart açarken, tipiye yakalandık. Zor anlar yaşadık. Dönüş yolunda da zaman zaman kar kütlelerinin üzerinde kayarak iniş yaptık. Bu yürüyüşü öncelikle Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. İkincisi, doğayı kirletenler ve avcılık yapanlar ile define avcılarına karşı bu faaliyetimizi yaptık. O yüzden hep beraber bu alanda çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha güzel bir doğa, daha güzel bir yaşam için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdiTacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdüKendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga! Kurşun yağdırdı

İhbara giden sağlık personeli yerde yatan kişiyi görünce şoke oldu

Yerde yatan kişiyi görünce dondu kaldı!

Eskişehir'de 'paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar

'Paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar!

Son dakika: Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde korkutan patlama! Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Kartopu oynayan çocukların vücudundaki yanıklar gizemini koruyor

Çocukların vücutlarındaki yanıkların nedeni halen bilinmiyor

Kızını taciz eden şahsı öldürdü, cezaya isyan ettiler: Keşke ben ölseydim

Kızını taciz eden şahsı öldürdü, cezaya isyan ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.