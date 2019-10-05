HABER

Van Gölü için 500 kilometre yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, göldeki kirliliğe dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün 11. etabını yaparak 500 kilometrelik etkinliği tamamladı - Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva: - "Van Gölü yoksa Van Gölü havzası da yok olacak. Dolayısıyla havzada yaşayan bir buçuk milyon insanın geleceğini kurgulamak, bu tarihsel mirası çocuklarımıza tertemiz bırakmak amacıyla bu etkinliği destekliyoruz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından, göldeki kirliliğe dikkati çekmek için gölün çevresindeki 500 kilometrelik yolda başlatılan yürüyüş etkiliğinin 11. ve son etabı yapıldı.

Van TSO ile Vangölü Aktivistleri Derneği, göldeki kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Temmuz'da, göl etrafındaki 500 kilometrelik yolda başlattıkları "Van Gölü için bir adım da sen at" adlı etkinliği tamamladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) bir araya gelen aktivistler, Van TSO üyeleri ve iş insanlarından oluşan grup, İskele Caddesi üzerinden Van TSO'ya kadar yürüyerek etkinliğin 11. ve final etabını gerçekleştirdi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşe kentteki tüm sivil toplum örgütü ve vatandaşların destek verdiğini belirterek, "Van Gölü Koruma Kanunu oluşturulması amacıyla geliştirilen çabaya destek vermek istiyoruz. Van Gölü dünyanın dördüncü en büyük gölüdür. Van Gölü yoksa Van Gölü havzası da yok olacak. Dolayısıyla havzada yaşayan bir buçuk milyon insanın geleceğini kurgulamak, bu tarihsel mirası çocuklarımıza tertemiz bırakmak amacıyla bu etkinliği destekliyoruz." diye konuştu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de etkinliğin final etabını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Van Gölü'nün çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün korunmasını amaçlıyoruz. Van Gölü'nün güzelliğini fark ettirmek istiyoruz. Van Gölü gittikçe kirleniyor. Bunu önlemenin yolu da Van Gölü Koruma Kanununun çıkarılması. Bizler de bu farkındalığı oluşturmak için adımlarımız destek veriyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 550 bin adım attık. Başka Van Gölü yok, o yüzden Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın."

PARTNER2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması
2019-Yıldırım Seferberlik Tatbikatı sona erdi2019-Yıldırım Seferberlik Tatbikatı sona erdi
Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
farkındalık Van Vangölü Aktivistleri

En Çok Okunan Haberler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

Çanakkale'de dev tatbikat başladı!

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı: Fırtına ve yağmur geliyor

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Dışlandığı için intihar ettiği iddia edilen Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

İntihar eden Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Sınırdan sıcak kareler geldi

Liseli Tuana, ölmeden önce 'uçacağım sonsuzluğa' notu bırakmış...

Acı olay... 'Bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.