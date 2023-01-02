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Van Gölü'nde endişelendiren görüntü! Sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı

02.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü’nde son yılların en fazla su çekilmesinin yaşanmasıyla endişelendiren görüntüler ortaya çıktı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte "su altı peribacaları" olarak nitelendirilen mikrobiyalit tarlaları oluştu. Her geçen gün farklı bölgelerde görülmeye başlanan mikrobiyalitler, gölde dalış turizmi açısından önemli bir yere sahip.

Van Gölü'nde endişelendiren görüntü! Sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su çekilmesi devam ediyor. Özellikle son yıllarda dalış tutkunlarının ilgi göstermeye başladığı Van Gölü, bugünlerde su çekilme oranı ile gündemde. Van Gölü’nün Tatvan sahillerinde yaşanan su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler de dikkatlerden kaçmıyor. Van Gölü’nde mercan resiflerine benzeyen ve "su altı peribacaları" olarak nitelendirilen mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yer tutuyor. Her geçen gün farklı bölgelerde görülmeye başlanan mikrobiyalitler, özellikte Tatvan’ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde adeta görüntüsüyle mikrobiyalit tarlalarını andırıyor.

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Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyalit havadan da görüntülendi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel bir güzellik sunarken, diğer yandan ise su çekilme seviyesinin boyutunu gözler önüne serdi.

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Su çekilmesinden dolayı üzgün olduklarını belirten Gamze Tunç, “Şu anda Van Gölü kıyısında bulunan İncekaya köyündeyiz. Maalesef ki ülkemizde yaşanan kuraklıktan dolayı Van Gölü de nasibini almış bulunmaktadır. Daha önce suyun dibinde bulunan mikrobiyalitler, ne yazık ki kuraklıktan dolayı gün yüzüne çıktı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Gerçekten Van Gölü bizim için çok değerli bir miras” dedi.

İHA

Van Gölü’ndeki su çekilmesi sürüyor Van Gölü’ndeki su çekilmesi sürüyor

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Van Gölü Peri bacaları Mikrobiyalit

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