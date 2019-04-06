Van Gölü kıyı şeridinde bulunan Sarıkum köylüleri, inci kefalini Bitlis ve ilçeleri haricinde Batman, Siirt ve Diyarbakır gibi illerin yanı sıra batıya gönderiyor.

Van Gölü’nün eşsiz lezzeti: İnci kefali

Bir gece önceden yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki 8-9 adet ağı göle atan köylüler, sabah saatlerinde ise çekerek balıkları topluyor.

Köyde balıkçılık yapan Ümit Allahverdi, babasının 45, kendisinin ise 11 yıldır inci kefali avladığını söyledi.

Bu yılki balık bereketinin satıcının yüzünü pek güldürmediğini ifade eden Allahverdi, Karadeniz'den aldıkları eski bir tekne ile başladıkları balıkçılık işini ailece sürdürdüklerini kaydetti.

Geçimlerini de bu yolla temin ettiklerini dile getiren Allahverdi, “Bizim köyde arazimiz yok. Yıllarca çobanlık yaptık. Genelde av yasağının olmadığı kış aylarında avlanıyoruz. Yaz aylarında ya batıda çalışıyoruz ya da kendi bahçemizde çalışıyoruz” dedi.

İnci kefali balığının lezzetinden ve yeme şekillerinden bahseden Ümit Allahverdi, "Bu balık çok lezzetli bir balık. Mangalda ve tandırda pişirilip yenildiği gibi tuza basılıp birkaç ay tuzda kaldıktan sonra da yenilebilir. Kış aylarında her ağımızda yaklaşık 400-500 kilo balık avlıyoruz.

Yaz aylarında balık üreme yaptığı için hiçbir şekilde avlanma yapmıyoruz. Yavaş yavaş avlanma sezonumuz bitiyor. Nisan ayının 15’inde yasak geliyor. Tekneleri bağlayıp tarla işleri ile uğraşacağız” diye konuştu.

Balıkçılar, inci kefali balığından kendi geçimlerini sağladıkları gibi ava çıkarken misafirleri olan martıları da unutmayıp onlara balık ziyafeti çekiyorlar.