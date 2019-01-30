HABER

Van merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 askeri personele gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 6’sı muvazzaf ve 4’ü ihraç 10 askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Van merkezli düzenlenen operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 6’sı muvazzaf ve 4’ü ihraç 10 askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 30 Ocak 2019 günü Van merkezli İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü yeniden gözaltına alındıOtomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü yeniden gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.