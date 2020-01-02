Van Valiliği'nden grip salgını iddiasına açıklama

Van Valiliği, kentte grip salgını olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Van ilinde şu ana kadar mevsimsel grip ve influenza virüs enfeksiyonu sıklığı ülkemizin diğer illerinde olduğu gibidir. Gerek 1. basamak gerekse de hastanelerimize yapılan başvurular incelendiğinde, salgın olarak nitelendirilebilecek bir vaka artışı söz konusu değildir. Mevsimsel şartlar göz önüne alınarak olası bir vakayı atlamamak adına il genelinde hizmet veren tüm hekimlerimiz ve özelikle acil servis çalışanlarımız daha dikkatli davrandığı için, zaman zaman şüpheli vakalar için izolasyon önlemleri almaktadır. Bu önlemler halkımızda bir endişeye sebebiyet vermemeli, bizlerin sağlık hizmeti sunumunda aldığı rutin önlemler olarak değerlendirilmelidir.

2019 yılı ekim ayından itibaren hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimize yapılan başvurular incelendiğinde, mevsimsel grip vakalarının geçtiğimiz yıllar ile benzer sıklıkta olduğunu tespit ettik. Kış mevsiminde mevsimsel grip vakalarının sayısındaki artış beklenen bir durumdur.